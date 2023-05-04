竹市轎車行經路口沒減速 待轉騎士遭撞飛

新竹市成功路4日上午7點多發生2汽車與2機車嚴重事故，現場汽機車撞成一團，車體零件四散、傷患倒地等待救援，讓路過的民眾看了心驚驚，下午車禍畫面曝光，可見1輛轎車行經路口時，因不明原因偏離車道後，未減速直接撞上待轉機車，機車騎士當場被撞飛，所幸送醫後無生命危險。

根據畫面，1輛黑色轎車直行正要通過路口時，不知為何突然偏離車道，就這樣直接撞上正在路口準備左轉的機車，騎士雖有發現轎車直衝過來，但仍反應不及被轎車撞飛，撞擊力道之大，造成轎車擋風玻璃碎裂，車體零件也四散。

消防人員到場後，發現現場共有4名傷者，分別為16歲女性左小腿骨折、47歲男性左臂骨折及四肢擦傷、39歲男性右肩疼痛及43歲男性頭部及右腳疼痛，所幸4人皆意識清楚，送醫治療後皆無生命危險。

警方表示，肇事小客車行駛在成功路上，疑似未注意前方路況，將左前方等待左轉的機車撞倒，接著又失控波及到另輛機車與汽車，釀成4車、4人受傷，至於詳細事故發生原因仍待釐清。