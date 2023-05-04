韓國籍李姓女子與金姓男友4月底來台觀光，投宿高雄某商旅飯店時離奇重傷身亡，檢方相驗發現李女左腦凹陷是他殺，緊急逮捕金男後苦尋不著證據，聲押失敗，金男僅以10萬元交保候傳。沒想到，高雄地檢署取得李女傳給閨蜜的大量受傷自拍照，4日認定金男涉嫌重大、複訊後緊急聲押，金男仍矢口否認犯行，高雄地院認定金男犯嫌重大，有事實足認有逃亡、滅證及串證之虞，諭知羈押禁見

李女與金男22日來台自由行，投宿前金區某商旅飯店，原訂25日回國，回國前一天下午，金男打給房務人員，表示女友突然失去生命跡象，要求叫救護車。救護人員趕抵飯店時發現李女已無生命跡象，緊急將李女送大同醫院急救，當天下午宣告不治。

據了解，法醫4月25日第一次解剖李女時，僅發現她四肢有瘀傷，當時還以為是單純的意外死亡。27日複驗時，為了確認李女細部傷勢，法醫特地剃去她的長髮，驚見李女後腦勺竟有一面積超大、圓型的瘀血痕，才發現李女的左側顱內出血、腦髓凹陷，明顯是遭鈍器敲擊或短距離撞牆，確定是他殺。檢方立即指示警方依殺人罪逮捕金男並聲押，高雄地院裁定金男10萬元交保，並諭知限制出境出海及住居、定期報到。

李男乖乖照辦，定期出現在派出所，面對媒體詢問「為什麼殺了女友」完全不予回應。檢警事後勘驗現場，僅發現疑似打鬥留下的細微血跡，房間內唯一可能的兇器僅有一支酒瓶，懷疑2人爭吵過程中互毆，金男持酒瓶重擊李女導致重傷死亡，據傳當時還傳出女生的求救聲，但檢警一直苦尋不著直接證據。

正當案情陷入膠著，檢方透過管道取得李女韓籍閨蜜提供的大量李女自拍受傷照，還表示李女時常向她訴苦遭金男家暴。檢方認定這是極具突破性的關鍵新事證，複訊後再度依殺人罪聲押金男。

金男面對新事證仍堅持沒有殺女友，高雄地院認定金男犯嫌重大，有事實足認有逃亡、滅證及串證之虞，諭知羈押，並禁止接見通信及授受物件。