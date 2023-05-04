回購股票和派發股利的數字，也是蘋果財報的一大看點，因為這等同以另一種形式告訴投資人，蘋果的獲利能力有多強及坐擁多少現金。

美國銀行證券分析師本月稍早發表報告指出，資本回報（capital returns）是蘋果周四財報的「一大看點」，他們預估董事會授權900億美元實施庫藏股及派發股利，巴克萊分析師也是估這個金額。

過去十年來，蘋果堪稱庫藏股之王。根據數據供應商FactSet資料，2012年到2022年底，蘋果花在回購股票的金額超過5,720億美元，居所有美國企業之冠。

庫藏股規模僅次於蘋果的是谷歌母公司Alphabet，過去十年花1,785億美元回購自家股票。Alphabet董事會今年授權700億美元買回庫藏股。

金融數據供應商路孚特（Refinitiv）估計，蘋果第二季每股盈餘1.43美元，營收929.7億美元。FactSet則預估，IPhone第二季銷售額年減3.8％至486.6億美元。

蘋果自2020年疫情爆發後，以不確定性為由拒給財測。路孚特分析師平均預測，蘋果第三季（6月底為止）營收年增2％達847億美元。