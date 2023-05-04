德國統計局4日公布，儘管進出口雙雙下滑，3月貿易盈餘仍擴張，顯見德國貨品貿易正從去年低點反彈。德國3月經調整的貿易盈餘，從2月的161億歐元攀升到167億歐元；3月出口月減5.2％至1,297億歐元，進口月跌6.4％來到1,130億歐元。