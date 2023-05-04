以下是這次Fed的會議決策與鮑爾在記者會上談話的主要重點。1.Fed未來可能暫停升息。它在這次會後聲明中把前一次「一些額外的政策緊縮或許是適當舉動」的措辭刪除，暗示Fed未來可能不會再調高利率。鮑爾提到，這是有意義的調整，意味Fed日後每次會議，都將取決經濟數據的表現而定。

2.抗通膨仍有長路要走。Fed最常用來衡量通膨的關鍵指標-個人消費者物價指數（PCE）在3月年增4.2％，核心PCE更增長4.6％。鮑爾指出通膨「仍大幅超出Fed的2％目標」。Fed在聲明中也提到通膨依舊頑強，將持續關注通膨風險。

3.今年不太可能降息。針對外界揣測Fed是否將在今年轉而降息，鮑爾對此給予明確答案。他說根據Fed評估，美國通膨降溫速度不會太過迅速，如果該預測正確，「降息並非適當之舉，我們將不會降息」。

4.經濟仍有可能軟著陸。雖然Fed內部有些經濟學家認為，銀行業危機將使美國經濟今年稍後陷入衰退，但鮑爾指出由於就業市場展現韌性，令他看好美國經濟仍有機會軟著陸。

鮑爾稱就業市場有可能持續降溫，但在同時失業率卻不會像以前一樣大幅攀升。他樂觀認為軟著陸的機率還是大於衰退，然而一旦美國真的遭遇後者，該衰退也將呈現「溫和」。

5.銀行危機。Fed在最新聲明提到，銀行系統壓力恐導致美國經濟信貸狀況出現緊縮，並對通膨與經濟造成壓力。不過鮑爾認為，自3月以來銀行業情況已有所改善，他說Fed將持續關注發展，並從此汲取教訓。

針對美國債限問題，鮑爾認為有調高的「必要性」。假若美國政府真的違約，恐對經濟帶來高度不確定性與負面衝擊。