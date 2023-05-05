為手機用戶打開元宇宙入口！憑藉著20多年在資安領域的經驗，太思科技以專利的薄膜卡技術，發布SIM卡證明協議，為web3的啟動，打開一個全球化的入口，實現人類在去中心化的世界中，可以信賴的身分憑證。

創立於2005年的太思科技，擁有移動安全全球多項專利，更以世界首創的貼膜卡安全解決方案，專注為金融機構、政府部門、電信等服務提供商，提供高安全級別與方便部署的行動服務整合方案。

太思科技也是全球行動通訊系統協會(GSMA)的正式會員，目前已有超過100多家銀行、通信服務商、政府機構、服務提供商等客戶與合作夥伴，部署由太思技術和平台支援的高安全性移動服務，在全球範圍擁有超過2,000萬的終端使用者。

太思科技董事長兼執行長何俊炘指出，隨著AI科技的快速推進，web3的世界已觸手可及。然而，web3須在不收集個人資訊的條件下賦予身份憑證，並能有效控制多重身份的複製，這是長久以來web3無法突破的棘手難題。

太思科技基於20多年的SIM卡產業經驗，結合Soul Bound NFT技術，正式發布SIM卡證明協議(Proof of SIM protocol, PoSIM)，將行動網絡識別系統，導入web3基礎建設。

讓每個活躍的行動用戶，用自己的手機與SIM卡，透過PoSIM智能合約(smart contract)及零知識證明(zero knowledge proof)，在乙太坊等區塊鏈上做鑑證，產生唯一的PoSIM靈魂綁定NFT(Soul Bond NFT)，作為web3世界的原生身份。何俊炘強調，Soul Bound NFT是一項支持人類在web3去中心化世界裡，確保互動真實性的創新技術。

何俊炘表示，web3的入口需要一個去中心化的原生身份系統，太思科技認為這個系統應該從行動網絡誕生，因為行動網路建構了人類以真實身份溝通的生態系統，透過此機制的延伸應用，解決目前web3技術無法處理的社交與政治難題。

何俊炘說，web3去中心化的社會裡，需要一個成員之間毋須溝通，就能夠預設選擇的聚焦點，PoSIM靈魂綁定NFT具備最大潛力，能夠最大規模化擴展共同靈魂的web3社群，打造全球通用的去中心化服務與應用發展平台。 何俊炘表示，PoSIM提供用戶安全順暢的體驗旅程，並同時保障用戶隱私與信息主控權，結合廣大的行動用戶，共同創建一個抗女巫假帳號攻擊的去中心化社會。太思科技同時宣布，推出MetaDuet去中心化自治組織(DAO)計畫，使用薄膜SIM卡技術，在電信運營商無須介入的環境下，啟動SIM卡證明協議(PoSIM)生態系統導入早期用戶。

太思科技薄膜SIM卡，是一種OTT(Over the Top)技術，將web3密碼技術疊加在SIM卡上，讓SIM卡成為預設的硬體錢包與基底，在不需要提供電話號碼的情況下，創建web3去中心化社交身份。

展望未來，太思科技首席策略長陳儀雪表示，太思科技同時計畫與電信運營商、虛擬電信運營商合作，將SIM卡、eSIM與「SIM卡證明協議」整合，使SIM卡成為主流硬體錢包與web3身分證明。

不只為行動網絡用戶提供網路連線、身份認證和資安保護，同時在web3生態系統中，實現個人在線交易隱私保護與信息自主權，讓個人用戶直接融入互聯網經濟體系，與電信運營商共同分享web3網路的龐大商機。