馬來西亞彭亨州一名29歲無業華裔男子，日前被發現頸部流血在家門外遊蕩，嚇得附近居民火速報警。對此，男子的家屬表示，對方曾因為生活開銷與爸爸及女友發生爭執，但他目前受傷的具體原因，仍待警方釐清。
根據《中國報》報導，住在彭亨州文德甲的華裔男子，本月3日早上9時許被發現頂著流血的脖子，於家門外獨自徘徊，讓附近居民見狀嚇壞，不得不趕緊報警，隨後男子便被送往當地醫院緊急治療。
該名華裔男子的家屬表示，對方每月都將家人給予的金錢用在不必要花費，像是購買遊戲機，還曾為了開銷的問題和爸爸及女友爆發矛盾，除此之外，他和家人平時的相處情況一切正常，但目前受傷的具體原因，仍待警方釐清。
報導指出，警方調查發現，該名華裔男子已無業在家長達5個月，目前將依照當地《刑事法典》第309條「禁止任何人犯下企圖自殺或自殺未遂的行為」，調查此案。
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