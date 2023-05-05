丰偉環保科技負責人許勝州，涉嫌吹噓丰偉公司前景可期，對外招攬投資，以「印股票換鈔票」手法詐騙投資人3億5915萬2000元，台北地檢署5日依證交法、商業會計法等罪起訴許勝州、丰偉登記負責人許經運及盤商共8人。

起訴指出，許勝州、許經運等人2011年在台中市龍井區成立丰偉環保科技公司，明知公司連年虧損，沒有進軍東南亞發展計畫，加上公司經營績效不佳，沒有在短期公開發行並辦理興櫃或上市櫃的可能，公司股票毫無價值。

但2020年許勝州等人為求資金挹注公司，找上地下盤商「SAM李」籌措營運資金，共謀吹噓丰偉公司前景可期，投資獲利頗豐，以每股30元價格對外銷售。

期間許勝州等人獲「SAM李」支付的4600萬元保證金，原依約增資發行新股，但因將保證金挪作他用，增資款不足，遂向金主借資500萬，作為增資資本額，向主管機關申請變更登記，總計許勝州等人以「印股票換鈔票」手法共詐騙投資人3億5915萬2000元，