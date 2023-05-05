男子阿龍（化名）與未滿14歲的小雨（化名）皆熱衷COSPLAY，2人在活動中認識後進而交往，不到半年因故分手，女方始終悶悶不樂，事隔近1年後輕生，母親悲痛欲絕，在整理遺物時發現，兩人曾經發生關係，氣得她立刻報警、要向男方討公道，全案經屏東地院審理後，法官認為，沒有證據證實，一審判決無罪。可上訴。

判決指出，小雨與男友分手後，因感情問題導致心情鬱結而想不開，母親在整理遺物時，在女兒臉書及IG上，發覺未成年的女兒竟與男友曾發生過性行為，因而報警。

阿龍偵訊時堅持否認犯行，辯稱沒有跟她發生性行為，最多就是抱一下；辯方律師也說，僅有臉書對話，並無法證明雙方曾發生過關係，也無法證明女生有性行為經歷。

小雨友人則談到，她生前曾抱怨男友，「曾經在那個過程中喊別的女生名字，記得我那一瞬間直接爆哭，過沒多久我們還要跟那個女生去吃飯等語」，友人稱「太白癡了吧，太誇張了吧」。

還說，「我現在想到那件事還是很想崩潰」，並稱「知道我不是處女，是不是因為我真的不是很乾淨，我就腦殘，我不是腦殘我就不會跟他在一起」。

友人追問，「把第一次給之後，你是什麼感覺，有後悔嗎？」她回，「我有跟你講過這件事喔，就像色情開關被打開，沒有後悔。」

事後小雨就讀的國中介入輔導，並在學生綜合資料紀錄表中表明，她最大的困難是「情緒問題，找不到目標」、接續還有「對人生失去希望」、最需要的協助是「心理壓力、課業」。

承審法官認為，被害人指訴不得作為有罪判決唯一依據，仍須有補強證據，依證據法則要求，對被告為有利認定。因此，檢警所提相關證據，既無法證明男方犯行，自應為有利被告認定，應為無罪諭知。

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