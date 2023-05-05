元大投信董事長劉宗聖表示，Fed聲明暗示市場雖不會馬上降息，但可以確定升息進入尾聲，接下來必須有與通膨、高息共存的準備，預期利率將不會是倒V而是可能呈現階梯型的走勢，這會讓市場有較明確的方向，對於波動不會再無所適從。因此投資策略上延續今年初看好債市的投資建議，尤其升息尾段對於空手投資人來說，債券可說是長線很不錯的進場點。

劉宗聖在首季時就強調今年投資焦點有三：第一，美國這一輪升息循環近終點；第二，景氣持續趨緩但可能具有韌性；第三、通膨數字回落但可能難以回到過去低水準。如今Fed這番聲明讓他投資建議的基調得以延續，建議從過去股票資產交易導向轉向股債資產配置，有效分散風險與波動，尤其應該把握升息尾聲階債市長線的投資良機。

劉宗聖指出，去年底開始不少投資人就開始留意債市的投資機會，反映在國內債券ETF上已經看到原本由法人為主的債券ETF市場，在一般投資人間掀起熱潮人氣爆發，如今暫停升息定調，資金將會更願意往債市去。

群益投信投資長李宏正表示，聯準會這波升息循環正式邁入尾聲，後續預期基準利率將維持相同水平，故利率風險對市場影響漸淡，市場利多看待放慢升息腳步，觀察美國十年期公債利率不易上竄，將利好未來市場行情，再者股市評價面仍相對低檔，因此建議投資人可適時進場並多元配置於各項金融商品，既可降低整體波動度亦可享受未來市場反彈行情，不過，預期經濟走緩仍將為市場帶來不安情緒，市場避險潛在需求仍在，建議泛股票與債券部位比重各在50％至55％間彈性操作，平衡波動風險。

保德信市場策略團隊主管葉家榮甚至直言，統計顯示，在聯準會政策走鷹派升息時，確實會對美債帶來上行壓力，不過一旦聯準會暫停升息甚至開始轉為降息，對於美國非投資級債市將轉為有力支持，回顧2000年、2006年、2018年三次聯準會宣布最後升息後一年，美非投等債全數走揚，且平均漲幅達雙位數之多。