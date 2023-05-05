美股4日收盤S&P500下跌29.53點，下跌幅度0.72％，收在4,061.22點；道瓊指數下跌286.50點，下跌幅度0.86％，收在33,127.74點；那斯達克下跌58.93點，下跌幅度0.49％，收在11,966.40點。

第一金投顧認為，短線選股回歸基本面，聚焦4月營收年增率、月增率雙雙成長個股，且今年營運逐季走升，業績題材將支撐股價表現，盤勢回穩後也將帶頭上攻，另外可聚焦成長產業趨勢、高殖利率題材、評價偏低等族群伺機布局，如能源、碳權、生技醫療、軍工概念、蘋果概念等類股，勿追高漲多個股、嚴控資資金股水位及風險控管。

群益投顧分析，Apple公布財報，營收948.36億美元，年減2.51％，EPS1.53美元，營收、獲利皆優於市場預期，產品方面，主要因iPhone、穿戴式裝置銷售狀況優於預期，帶動產品營收優於預期。因首季為全年營運最淡一季，後續出貨動能轉強，有利大立光表態，而iPhone高頻天線出貨的片數預計較2022年增加，營收將增添成長動能。