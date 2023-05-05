「不動產借貸媒合平台imB」，涉嫌以「假債權、真吸金」詐騙逾25億元，檢警日前拘提曾姓主嫌8人，並查扣現金300萬元、愛馬仕等各式名牌包箱48個、路易13等名酒22箱，名牌盒子堆滿租屋處，令警方見了咋舌不已，台北地檢署擬依辦理偵查中扣押物變價規定，不排除囑託法務部行政執行署進行變價，以便日後發還被害人。

另北檢向聲請法院裁定准許扣押嫌犯共23筆不動產，但據了解，這23筆不動產價值不高，且由於被害人估計超過5000人，因此日後發還被害人的金額，恐怕只是杯水車薪。

警方清查，imB公司共有上萬名投資者投資，截至4月底止，已向警方報案的被害人有39位，非法吸收資金達1億5000萬元，立委估計共有5000多人被騙，財損25億元，影響金融秩序甚鉅。

檢警發現，曾嫌擔心收藏的名品遭檢警或被害人扣押，竟將48個名牌包、22箱名酒等帶到宜蘭羅東租屋處藏放，最貴的愛馬仕包包市值達130多萬元，還有要價30多萬元的日本威士忌等名酒，自己則與女友每天投宿各飯店藏匿，警方3在宜蘭一家溫泉飯店將兩人查緝到案。

依據「檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項」，扣押物若有毀壞或減損之虞、或保管、照料有困難者，在案件判決定讞 前有變價之必要，得將扣押物予以拍賣，並保管價金。

據了解，北檢認為，這批查扣的48件愛馬仕等各式名牌包箱，保管不易，不排除進行偵查中變價，將囑託行政執行署拍賣變價。