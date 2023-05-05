擬參選人孫健萍不滿「不確定民調日期的內參機制」，認為不公開透明，因此今（5）日發表聲明決定退選，未來將持續蹲點，及輔選參選立委。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市左楠區立委有5人表態參選，但提名機制爆出爭議，黨拍板5月底進行內參式民調後再決定徵召人選。擬參選人孫健萍不滿「不確定民調日期的內參機制」，認為不公開透明，因此今（5）日發表聲明決定退選，未來將持續蹲點，及輔選參選立委。

隨著民進黨高市左楠區立委劉世芳宣布不連任後，左楠區選戰愈趨撲朔迷離。國民黨有5人表態參選，包括高市議員李眉蓁、陳玫娟、陳麗珍、前立委張顯耀、中央委員孫健萍。

然而，國民黨松信區立委初選日前爆發「撕芯裂費」大戰，高雄市左楠區立委布局為避免上演翻版，提名程序急轉彎並改為「選情特殊選區」，不辦初選，改以內參式民調結果徵召，卻引發部分參選人不滿，怒嗆黑箱內定。對此，高市黨部強調，不初選是避免初選「後遺症」，最快5月底做完民調後，徵召最強人選。

孫健萍今發表退選聲明指出，今年3月1日他宣布參選，但黨中央將左楠區從原應舉辦「黨內初選」的「第二階段選區」變更為選情艱困、特殊「不辦黨內初選」的「第三階段選區」；而內參機制也歷經波折，最後由黨中央收回，改為「全國最特殊」的「不確定民調日期的內參機制」。

孫健萍表示，自己依層級反映，希望能夠至少維持上周5位參選人達成一致共識於「5月21日—23日」進行明確期程的電話民調，延續4年前黨內立委初選的「公開、透明」的精神進行初選，可惜未獲採納。

他感嘆說，自己天人交戰，但不忍苛責16歲即加入、用生命熱愛的黨，更不想對黨造成任何一點傷害；因此，尊重黨中央的政治決定，但仍堅守「公開、透明」的民主價值，只能正式宣布退出左楠區立法委員「不公告民調日期的徵召內參」機制，並向長期以來支持、鼓勵他的市民朋友致上由衷的歉意。