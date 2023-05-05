前高雄市長韓國瑜近期在臉書發文談選舉，提到中華民國的總統條件，並稱「中華民國是國家、台灣是我們的家」，被解讀是隔空挺新北市長侯友宜。對此，侯友宜表示，台灣面積不大，但是台灣人有志氣、有自信，一定團結更強大，只要一心一意為中華民國、台灣這塊土地打拚，同心同力，絕對沒問題。

前高雄市新聞局長王淺秋在廣播節目透露，侯曾與韓通電話，相約見面，外界好奇，雙方究竟要談什麼。侯友宜今對此回應，其實都是朋友，大家彼此關心。

另外，台南市議員謝龍介等人明日要到屏東舉辦首場廟口開講，被認為是挺侯派的表態。侯友宜說，非常需要大家多一分力量，凝聚在一起，抱著這個信念同樣打拚，不管南台灣、中台灣、北台灣，我們凝聚所有力量，讓國家更進步，台灣安居樂業。

媒體也問及，未來被徵召，如何化解中南部基層可能有的疑慮？侯友宜說，基層聲音都會傾聽，傾聽解決人民問題，讓這股力量不斷跟我們站在一塊，為政者就是要傾聽民意，以民為天、以民為本，攜手往前走。