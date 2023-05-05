截止上午11點左右，加權指數下跌5.14點或0.03%，報15603.89點；櫃檯指數上漲0.95點或0.45%，報213.37點。大盤漲力不足翻黑，不過代表中小股的OTC指數則穩居平盤之上。

台股周四ADR漲多跌少，台積電ADR收漲0.96%、日月光控股ADR收漲2.34%、中華電ADR收漲1.28%，僅聯電ADR收跌0.37%。台積電周五開漲2元至500元，最高達502元，隨後漲幅收斂，盤中失守500元關卡。聯電(2303)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)、大立光(3008)股價均平盤震盪，僅聯發科(2454)盤中上漲超過1%，在蘋果公布財報後，且進入新iPhone拉貨期，概念股表現暫無飄香。

高價股方面，股王信驊(5274)、股后大立光均開高後下滑，大立光2000元關卡得而復失；力旺(3529)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)等千金股盤中小紅表態。

盤面上，觀光股漲幅衝首位，雄獅(2731)、華園(2702)、國賓(2704)等表現可圈可點，電子零件、資服、半導體、光電、電纜亦穩居紅盤之上，然電子、金融、鋼鐵、航運則開高後翻臉，半導體也收斂漲幅，半導體成交比重亦下滑。而百貨、玻陶、造紙、電機等則跌幅超過1%，跌勢居前。

貨櫃三雄漲跌不一，萬海(2615)下跌1%以上，長榮(2603)、陽明(2609)則穩住紅盤。針對MSCI(明晟)最新季度調整於台北時間5月12日凌晨公布結果，並於5月31日尾盤生效，法人機構根據2023年第1季度台股表現、個股的自由流通率(Free Floating)與市值排名的變動來看，預期緯創(3231)、創意(3443)有機會入摩，不過兩檔周五均滑落平盤之下，其中千金股創意則開高翻黑走疲。

首季財報陸續公布中，華新集團旗下被動元件公司華新科(2492)、信昌電(6173)、佳邦(6284)首季財報都較前季虧轉盈，激勵信昌電跳空以42元漲停開出後鎖死，華新科大漲8%衝上百元關，佳邦也漲幅超過3%。

美系外資看好相關散熱產業供應鏈，調高評等的奇鋐(3017)盤中一度再創下183元之歷史新天價，散熱概念股的建準(2421)也登上61.6元漲停，雙鴻(3324)同樣強漲近4%。而金價再次向歷史高點進攻，黃金概念股亢奮，佳龍(9955)飆鎖29.55元漲停價，金益鼎(8390)、光洋科(1785)也分漲9%、3.5%。

法人指出，蘋果財報營收和獲利優於市場預期，但蘋果展望略低於市場預期，使得短期內台灣蘋果供應鏈受惠程度尚屬有限，蘋概股宜採取逢低布局的策略，預期台股下檔有撐，但上方反壓不易攻破，技術面觀察大盤能否守穩5日線及10日線，短線反彈量能能否突破季線與月線反壓，盤勢持續觀望，短線市場波動震盪。