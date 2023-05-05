彰化縣副縣長林田富（左）體驗彰化醫院兒童復健的懸吊系統。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

衛福部彰化醫院托嬰中心及兒童復健中心今天同步開幕，其中托嬰中心內部牆面以珪藻土建構，地板為防噪音木板，營造無毒、防潮及無噪音的空間，打造出以醫療為後盾的醫療級托嬰中心，最低月費僅需500元。

開幕儀式冠蓋雲集，由彰化縣副縣長林田富、衛福部社家署組長簡杏蓉、衛生局副局長尚筱菁、埔心鄉長張佩瑩、二林鎮長蔡詩傑及縣議員劉珊伶、溫芝樺、洪本成及大村鄉代會主席黃錫暉等人共同揭牌，並由天晴幼兒園小朋友表演熱力的鼓舞帶來熱鬧的氣氛。

「在這裡的孩子將會很幸福！」與會來賓揭牌後參觀兩大中心，彰化縣副縣長林田富體驗兒童復健的懸吊系統，稱讚設備完善。

彰化醫院院長曾孔彥表示，同仁可在上班前將小孩帶到托嬰中心，由院方來分擔同仁育兒的辛苦，並將名額開放給社區民眾，具體展現彰化醫院融入社區，也希望給家長最輕的經濟負擔。

曾孔彥說，彰化醫院設有南彰化唯一的兒童發展聯合評估中心，兒童復健中心是早療服務再進化，整合專業復健團隊，提昇兒童復健品質，讓民眾免於奔波於不同醫院或不同空間，以達到「早期發現、早期療育、早點安心」的方向。

彰化醫院托嬰中心及兒童復健中心位於院區旁的全新建築，1樓為服務台，2樓及3樓為托嬰中心，委由新竹縣教保托育產業工會經營，4樓及5樓為兒童復健中心，建坪約200坪，內部空間寬敞明亮。

彰化醫院指出，托嬰中心將招收44名滿月至3歲的孩童，員工優先報名，未滿名額再開放給社區民眾，若超過名額抽籤決定，報名日期將再公告。月費定為7千元，副食品每月1千元，政府補助第一胎5500元、第二胎6500元、第三胎以上7500元，也就是說，若嬰兒是第三胎以上，每月僅需負擔500元。