高雄39歲陳姓女子近期在網上認識一名正妹按摩師，雙方相談甚歡，陳女約對方來按摩，日前到了約定時間，陳女卻未見按摩師現身，反而接到按摩師來電，對方自稱是按摩師經理，並恐嚇要索取15萬元，不從就到陳女家找她，陳女一聽嚇壞報警，警方獲報到場，跟陳女解釋此為「假交友」詐騙老手法，隨後替陳女封鎖對方，也讓陳女放下心中大石，頻頻道謝。

據悉，陳女近期透過交友網站，認識一名長髮的酒店正妹按摩師，雙方相談甚歡，正妹按摩師有時也會分享按摩手法，陳女聽聞覺得好奇，於是想叫對方來按摩服務，雙方約定3日在三民區建興路附近見面。

然而到了相約時間，正妹按摩師卻始終未現身，陳女等了許久，後來接到按摩師電話，對方卻自稱是按摩師的經理，表示要見面需審核身分，要求陳女匯款新臺幣15萬元作為保證金，如不聽從將至住家找她，陳女感到恐懼怕家人遭到騷擾，立即跑到附近銀行要匯款，此時她還是覺得不對勁，趕緊報案求助。

三民二分局民族派出所獲報，員警到場時，陳女用害怕到說話哽咽、並用顫抖的手滑手機給員警看聊天紀錄，員警先安撫陳女情緒，並稱此手法為詐騙集團慣用的「假交友」話術，並分享類似的詐騙案例，苦勸陳女網路交友要謹慎，種種套路都是為了詐騙財物，並協助陳女將對方封鎖，陳女見狀終於放下心中大石，頻頻向員警道謝。