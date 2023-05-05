台南市政府舉行「打詐台南隊2.0」成果發布會。（洪榮志攝）

台南市今年第一季攔阻詐騙件數持續六都第一，攔阻金額更高達2億餘元。市長黃偉哲頒發紅榜給市警局長廖宗山。（洪榮志攝）

響應行政院5月5日「全民反詐啟動日」，台南市長黃偉哲今日主持市府「打詐台南隊2.0」成果發布會，展現市府跨局處及公私協力共同打擊詐騙犯罪的決心與行動。市警局表示，台南市今年第一季攔阻詐騙件數持續六都第一，攔阻金額更高達2億餘元。

警方還說，去年初台南市反詐宣導工作超前部署，整合全市各局處資源，建立全國首創的反詐宣導工作大平台，後續更升級為「打詐台南隊」，共同研擬預防詐騙宣導策略，推動反詐宣導工作。在各局處總動員之下，台南市的識詐宣導教育工作，獲內政部警政署評核全國特優；其中，警一分局、永康警分局、警五分局及佳里警分局等單位，更因績效優異獲表揚。

今年度「打詐台南隊2.0」持續擴大參與，發展跨局處反詐策略夥伴關係，讓民眾透過金融機構、校園、菜市場、社區活動中心、圖書館、觀光景點，或是工作職場、網路社群等多元管道，即時了解詐騙集團最新詐騙手法及話術，讓整座城市遍布反詐宣導的觸角，走入民眾生活，貼近民眾日常，讓反詐意識成為市民生活化的自然反應，提升自身反詐意識。

市府團隊除建立各部門合作機制，更積極推動公私合作，表揚攔阻詐騙有功的金融機構及超商，讓今年第一季攔阻詐騙件數持續六都第一，攔阻金額高達2億餘元，更是六都臨櫃攔阻成功率最高的直轄市。

今天的成果發表會上，也邀請攔阻成效優異的金融單位：中國信託西台南分行、東台南分行、中台南分行及永康分行代表到場，由黃偉哲親自頒發獎座，感謝金融從業人員共同為市民守護財產安全的熱忱。現場還請東區裕文國小「防詐少女團」擔任反詐宣導大使，以精彩逗趣的母語表演開場，成為反詐宣導新亮點。