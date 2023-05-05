立法院時代力量黨團今日舉行「破獲詐騙國家隊，機房就在行政院」記者會，揭露行政院院會昨日發布的「打詐行動綱領1.5版」，只有圖卡、懶人包，沒有通過實際計畫，根本是行政院長陳建仁主導的「國家級詐騙秀」，行政院淪會詐騙機房，要求陳建仁為行政院會搞詐騙的離譜行徑向全民道歉。

立委王婉諭指出，為了配合5月5日「全民反詐日」宣傳，行政院大張旗鼓在昨日行政院會通過「打詐行動綱領1.5版」，宣布要挹注13億資金，強化識詐、堵詐、阻詐與懲詐四個面向來遏止詐騙，稱針對相關部會依照規劃盡速推動，結果所謂「打詐行動綱領1.5版」根本就不存在，只有幾張圖卡、懶人包，一齣荒唐的劇碼就這樣在行政院會上演。

立委邱顯智說，時代力量黨團追問行政院、內政部、刑事局等部會，行政院表示，院會記者會只是四個部會提出的反詐策略，內政部尚未完成完整的綱領，報請行政院核定，內政部稱行動綱領還在刑事局「內部簽辦中」，具體計畫還沒完成，根本沒有送到內政部，行政院會通過的「打詐行動綱領1.5版」，只是一場騙局，根本是由陳建仁主導的「國家級詐騙秀」。

邱顯智指出，在全民反詐日前夕，政府竟帶頭演出詐騙案，院長淪為詐騙首謀、內政部長淪為共犯、發言人淪為詐騙車手、行政院院會現場淪為詐騙機房，打詐國家隊更搖身一變，變成詐騙國家隊，令人目瞪口呆，譴責民進黨執政團隊，請不要把民眾當白痴。

立委陳椒華問，行政院可以通過不存在的行動綱領嗎？可以先上車後補票？要求陳建仁應盡快出面說明，「打詐行動綱領1.5版」到底在哪裡？如果根本還沒完成、還沒經過行政院核定，請公開對外道歉，承認錯誤，不要用詐騙的方式，來宣傳反詐騙！