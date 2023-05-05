侯友宜有意爭取大位，能源政策各界關注，新北市議員彭佳芸今日總質詢詢問侯是否贊成核四重啟，另外還有侯的能源政策是什麼，侯友宜強調，核四重啟不是是非題，要尊重專業與民意，他的能源政策就是「保證不缺電 」。

侯友宜說，目前核四整個狀況燃料棒都調走了，要重啟一定要經過國際核安專家評估，更要考慮民意反應，不是哪一個人說得算。

新北市長侯友宜5日到市議會備詢，備詢前針對民進黨議員要以核能、治安、槍枝問題質詢，侯友宜表示，他這輩子從事公職43年，永遠效忠國家、愛台灣這塊土地，尤其面對國家現在情勢，不管是對外，國際情勢詭譎，台海穩定跟區域和平非常重要；對內，台灣挑戰更多，不管缺水缺電，內政很多都需要改變，更重要是人民在生活過程中有很多問題需要去解決。（季志翔攝）

侯友宜說，面對問題不是一兩句話，要經過專業評估討論，才可以決定一個方向，不是說你同意、不同意，更不是是非題，他的立場就是經過專業評估，尊重當地民意， 更重要安全沒有問題。

彭佳芸追問侯友宜上午論述，未來是否要有核電才能發展經濟，侯友宜說，能源選項有很多種，讓民眾有穩定電力，產業需要電力，政府都該負起責任；對於能源政策為何，侯友宜說「我的能源政策是保證不缺電 」。

對於核電占比多少，侯友宜說，所有能源隨著科學轉換，都有可能改變，像現在核融合、小型電廠問題，目前核融合還沒有商轉，未來會不會完成沒人知道，搞不好一、兩年，也有人說十年，多元綠能、減碳、永續、安全最重要的，起碼非核家園做不到就趕快說做不到。