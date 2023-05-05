彰化警分局統計今年1／1至4／30轄內受理詐騙件數共510件，財損金額高達1億1652萬元，分析其中詐騙種類，以假投資詐騙101件最多，解除分期付款詐騙78件次之，假網拍詐騙70件再次之。

彰化警分局響應內政部警政署5月5日全民反詐啟動日，期前結合各種活動舉辦反詐宣導，邀請彰化市長林世賢、花壇鄉長顧勝敏、芬園鄉長林世明、藝人陳隨意及百工百業等知名人士拍攝反詐騙宣導短片，藉由地方首長及名人的影響力，讓鄉親認識常見詐騙手法、強化反詐騙宣導效果。

據彰化警分局統計，今年1／1至4／30轄內受理詐騙件數共510件，財損金額高達1億1652萬元，其中以假投資詐騙101件最多解除分期付款詐騙78件次之、假網拍詐騙70件再次之；此外，該分局今年1／1至4／30與金融機構及時攔阻詐騙案計107件、阻詐金額達4373萬元。

令人訝異的是，雖然警方長期持續宣導反詐騙，但不但常有民眾落入詐騙圈套，且被害民眾受騙的金額都相當多，不乏都被詐騙達7位數，幸好大都被及時攔阻，田中區、和美區就分別都有婦人被詐騙有400萬、450萬元，幸好都在臨櫃匯款時被攔阻。