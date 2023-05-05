國民黨彰化縣第2選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉）立委提名人選遲遲未公布，檯面上檯面下選舉打得火熱，地方擔心繼續內耗會造成分裂，國民黨部主委謝衣鳯今接受本報記者訪問時表示，跟黨中央討論以後，將在總統徵召人選確定以後，才進行提名作業，強調會以團結勝選作為最大考量。

國民黨中常會日前公布新一波的提名名單，但名單並未公布彰化市第2選區，讓基層相當著急，目前檯面上有溫宗諭、牙醫診所院長楊曜聰，以及人稱「女王蜂」的前彰化縣議員黃玉芬，另外外傳將接受徵召的前彰化縣長卓伯源，則已表明沒有意願。

目前溫宗諭、楊曜聰參選看板高掛街頭，較勁意味濃厚，加上「徵召說」掀起地方漣漪，各種傳聞鋪天蓋地，儘管卓否認但早已起跑的2人，都齊喊要公平初選機制，而此風波尚未平息，現在就連前彰化縣議員黃玉芬也來「摻一咖」，表示將參加黨內初選，若徵召她將衝衝衝。

徵召過程激烈，地方擔心造成分裂，對此謝衣鳯接受訪問時表示，確實有聽到一些聲音，與黨中央討論以後，決議彰化縣立委第2選區候選人提名，要延後到總統徵召人選確定以後，再進行第2選區提名作業，因為不希望總統的提名去影響到立委提名，延後有利於提名後整體的整合。

謝衣鳯強調，她擔任主委要找出能夠勝選的人，所以任何的可能性都在她的思考範圍裡面，彰化所有選區立委提名都是以能團結、合作、贏得勝選作為最大考量，因此經評估以後，確定要將提名延後到總統人選底定以後。