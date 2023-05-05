台南市永康區3日發生的丁姓男子墜樓身亡案，警方逮捕涉嫌脅迫、凌虐丁男的4男2女到案後，因6人堅稱「死者自己跳下去」，警方依殺人罪、組織犯罪等罪嫌將6人移送檢方複訊後，台南地檢署今天將主嫌曾男、劉男聲請羈押禁見，台南地方法院法官於下午裁准；至於被移送台南地院少年法庭的何姓少年，也遭收容。

法院表示，劉姓被告雖不否認有檢方聲請書所載的私行拘禁致死、傷害、強制等犯嫌，但否認違反槍砲彈藥刀械管制條例犯行；曾姓被告雖不否認有私行拘禁、傷害、強制等犯嫌，卻否認有私行拘禁致死的犯嫌。檢方聲請書所載的犯罪事實，不僅有被告供述及證人證詞，還有超商監視錄影畫面等證物可資佐證，足認2名被告涉犯聲請書所載犯嫌均重大。

法官認為，參酌被害人所受槍傷及墜樓的經過不明，加上還有共犯尚未到案，又因案發後被告等人有共同刪除手機資料的滅證行為等情，認為被告2人所涉恐係最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認均有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，應予羈押並禁止接見通信。

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