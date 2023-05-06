▲市警局第三分局分局長楊宗昆自請處分，並表示員警涉案絕不護短，定會依法辦理。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局三分局的偵查隊蘇姓偵查佐4日執勤時，於分局路口附近的崇智街口前，撞上違規穿越馬路的薛姓男子，當場導致薛男左腳掌小趾骨折送醫。警方受理報案到場處理，發現竟是「自己人」，依法逮捕移送檢調，後無保請回。事後第三分局開會懲處，蘇姓偵查佐記一大過調為制服警員，分局長楊宗昆自請處分，記申誡一次。第三分局強調，若有員警酒駕事件，警方絕不護短，一定會依法辦理。

第三分局表示，酒駕肇事的蘇姓偵查佐4日當天是值晚班（即晚間8時至隔日上午8時），其聲稱於當日上午8點健康檢查完畢後，中午返家有喝酒助眠，認為酒已退了才會晚間7點多先騎車去偵查隊，因還未到上班時間，他再去汽車維修廠把開車開回偵查隊，不料卻肇事。

警方說明，當日晚間蘇姓偵查佐開車至明德一路、崇智街口一帶，涉嫌撞上63多歲穿越馬路的薛姓男子，導致薛男左腳掌腳趾骨折。蘇員肇事後，當下通報119和警方，醫護人員將薛男送醫救治救護車送醫開刀並住院觀察。

偵查隊和派出所獲報到場後，依受傷車禍流程處置，進行採證等相關程序時，發現肇事者竟是「自己人」，且疑似有酒味，警方當下不護短依法辦理。對蘇姓偵查佐酒測時，發現酒測值每公升0.51毫克，當場逮捕帶回派出所偵訊後，依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。檢察官複訊後認為蘇男肇事後沒有逃逸，也立即通報相關單位救治及處理，無逃亡、串證之虞，訊後無保請回。

第三分局分局長楊宗昆表示，有關員警發生酒後駕車行為深感痛心，針對這起警察酒駕又撞傷行人案件，第三分局昨天開會懲處。分局以不庇縱、不掩飾的態度，將涉案蘇姓員警予以記一大過處分並調整職務改調制服員警；另分局長楊宗昆自請處分申誡1次、偵查隊長申誡2次（到任未滿3個月）、副隊長申誡1次、直屬小隊長核予記過1次處分，絕不護短。

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