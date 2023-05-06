大陸國家發改委5日發佈消息指出，針對民眾反映強烈的重點領域誠信缺失問題，組織各級社會信用體系建設牽頭部門深入展開「屢禁不止、屢罰不改」嚴重違法失信行為專項治理工作，共推出11條舉措，劍指兩類市場主體。

根據中新社引述大陸國家發改委強調，誠信缺失關係社會風尚，關係黨和政府形象，關係民眾切身利益，必須堅決治理、嚴厲打擊。此次專項治理針對兩類主體：第一是近3年內被人民法院納入「失信被執行人名單」10次以上的市場主體；二是近3年內受到10次以上行政處罰的市場主體。

而在專項治理採取的11條舉措中，主要包括：依法依規分類展開失信資訊公示，向有關監管部門、屬地政府開展資訊推送，向地方定期通報工作進展情況，對治理物件開展約談，組織開展信用承諾，納入社會信用體系建設示範區創建考核，納入城市信用監測，納入公共信用綜合評價，依法依規推動惡意失信主體退出市場，建立責任分包掛牌督辦機制，多管道多形式開展宣傳引導等。

大陸國家發改委表示，下一步將在「信用中國」網站設立「高頻失信市場主體信息公示專欄」，依法加大對嚴重失信行為的曝光力道，強化失信懲治措施，為營造誠實守信的社會信用環境奠定堅實基礎。