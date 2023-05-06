前台南縣長蘇煥智今上午10點開記者會宣布參選總統，他的參選聲明也提到，副總統賴清德的「鴕鳥僥倖依賴美日」路線及國民黨親中派的「一中和談」路線，有一個共同的現象就是「把台灣的命運交給強權來決定」，這都是不負責任的態度。

蘇煥智去年參選台北市長失利，他決定再度征戰2024總統大位，他在臉書闡述參選理念，說明自己走的「第三條路線」，以及推動維新台灣的「第二次民主運動」，蘇煥智認為，台灣問題不只是兩岸問題，更是國際問題，中共一直未放棄武統台灣，基於台灣海峽國際通行權，美國必然介入，所以也必然會引發第三次世界大戰。

他提到，台灣面臨的並不是中共武統台灣的兩岸問題，台灣海峽若被中共內海化，此一重要的國際通行海域被中共控制，將是重大國際貿易運輸安全問題，台灣其實並不孤單。

蘇煥智指出，台灣防衛戰也同時是第三次世界大戰的引爆點，所以絕對不是一個短期內如何全面備戰止戰的問題。在中共仍堅持一黨專政的獨裁體制下，戰爭的威脅將持續一段很長的時間（也許是幾十年！），所以如何催化中國大陸民主化，使中國大陸去法西斯化的侵略威脅根源，才是台灣長治久安，避免第三次世界大戰的重要戰略。

他還說，台灣應學習以色列全民皆兵的政策，宣示台灣人民堅決捍衛台灣的決心。同時成立如烏克蘭的國土防衛部隊及後備民兵部隊。全民參與保衞台灣的運動。讓曹興誠的30萬愛鄉神射手，300萬的黑熊勇士能夠早日落實。

蘇煥智也大酸賴清德與電台主持人康銀壽（志明）；他說，賴清德根本就是靠一個在電台賣藥的名主持人一路吹捧，從國代、立法、市長到副總統，如今要選總統。

他強調，如果台灣未來總統是一位長期坦護賣假藥的人，這樣的政府不會淪為欺騙、貪腐的政府嗎？所以為了台灣的未來、和平及人民的幸福，我再一次勇敢跳下來，推動台灣的二次民主運動。蘇煥智呼籲，連署支持蘇煥智參選總統，就是支持「下架貪腐、維新台灣、邁向和平！」