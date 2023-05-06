梧棲朝元宮媽祖遶境5日駐駕台中港酒店，並入住40坪總統套房。（台中港酒店提供）

媽祖遶境是台灣宗教盛事之一，台中梧棲朝元宮媽祖遶境首日、5日駐駕台中港酒店，媽祖入住40坪總統套房，並依循古禮為媽祖準備胭脂水粉梳妝組。台中港酒店將飯店現代時尚感結合傳統文化活動，熱烈展開一連串「2023梧棲大囍 女神假期」精彩活動，限定推出「2023女神假期」住宿專案，歡迎民眾多加利用。

台中港酒店指出，今年適逢「朝元宮湄洲大媽渡台60週年」及「台中港酒店10週年慶」，酒店攜手「梧棲朝元宮」，邀請媽祖入住40坪總統套房，首次將飯店現代時尚感與傳統文化活動結合，熱烈展開一連串「2023梧棲大囍 女神假期」精彩活動。

期限限定推出「2023女神假期」住宿專案，即日起至5月31日止，涵蓋獨家「女神謝籃乙組」(內含經典餅乾)、防水野餐墊，另加碼贈「朝元宮限定繪本」平日入住台中港酒店豪華雙人房，兩人同行每人只要2294元起，自助式百匯早餐吃到飽，讓入住貴賓有如女神般禮遇。

梧棲朝元宮「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」鑾轎首度共同駐駕，台中港酒店特別邀請表演團隊熱場，晚間良辰吉時，恭迎請媽祖入住40坪總統套房，並依循古禮在房間內為媽祖準備胭脂水粉梳妝組，象徵幫媽祖「妝水水」亦能享受舒適的美容覺。

翌日邀請媽祖至「樂滿地自助百匯西餐廳」享用早餐，特別規畫女神晨食限定菜單，以「國泰民安」、「金玉滿堂」、「花開富貴」、「招財進寶」、「福壽綿長」、「瓊漿玉露」，透過吉祥語意創意連結主廚經典料理，為美味佳餚更增添趣味性。

台中港酒店指出，期望藉此系列活動讓入住飯店的國外商務客及來自各地旅客，能更近一步感受濃厚台灣傳統文化氣氛及宗教文化之美。