旅美親綠教授陳時奮，去年多次以臉書帳號「翁達瑞」發文，指控參選新竹市長的高虹安美國辛辛那堤大學博士論文「抄襲」，高虹安憤而提告，北檢不起訴，翁達瑞今又在臉書寫下，他將對高虹安提起誣告自訴。對此，市府發言人施淑婷表示，很遺憾有心人士再次惡意操作，相信民眾都已感到厭煩。

施淑婷說明，高虹安提告翁達瑞（本名陳時奮）抹黑高市長被美國指導教授除名一事，當時美國指導教授發公開聲明證實並無此事，翁事後也在臉書道歉，之後，美國辛辛那提大學也以正式函文聲明高虹安博士論文並無研究不當。

施淑婷表示，翁達瑞去年力挺前新竹市長林智堅論文沒有抄襲，結果林前市長因抄襲而兩個學位被撤銷的事實，大眾都看在眼裡。因此，究竟是誰在抹黑，相信民眾有足夠智慧判斷，而選舉結果亦證明了新竹市民展現高度智慧，不會受到這些惡意造謠影響。

施淑婷表示，據法界人士及專業律師見解，翁達瑞如果真的對高虹安提誣告自訴，絕對不會成立，因為當初提告都是本於事實，絕沒有虛構任何不實事項，可見有心人士徒耗公家司法資源成本，只為搏版面之意圖昭然若揭，實感遺憾，市長與市府團隊將持續專心市政，為市民謀福。