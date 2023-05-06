桃園市平鎮區一名6歲男童5日上午遭父親當街巴頭、拉耳朵，還被踹到摔倒，離譜行徑全被拍下，被民眾PO網直呼「到底有多大深仇大恨？」警方獲報後瞭解，為男童吵鬧，遭父親不當管教。桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，已將該男童交由母親與外祖父母照顧，協助聲請保護令。

平鎮民眾近日將畫面PO上爆料公社，貼文寫下，究竟是有多大深仇大恨，可以把小孩這樣打、踹及拉耳朵，他收到家人傳來的影片，擔心之下向派出所報案，盼警方盡快找到這位小朋友，讓他平安成長。

平鎮警分局指出，有關民眾在臉書社群貼文反應事項，昨上午9時許，在平鎮環南路35巷13弄，疑有家長不當管教孩童，警方獲報後立即派員查處，經瞭解為男童吵鬧，但男童生母的同居人卻以不當方式管教，立即通報社工介入調查，後續交由桃園市家防中心列管處理。

家防中心說明，昨晚指派社工人員至警局了解，因父親不耐男童在上學前哭鬧，在送上學途中情緒失控有踹打行為，評估其行為不當，已將孩子交給母親及外祖父母照顧，並協助聲請保護令，後續將持續追蹤輔導，提升家長親職功能，呼籲家長用與孩子彼此理解的方式溝通互動，學習適宜情緒管理與正向教養技巧，避免造成傷害。

警方表示，對於孩童管教行為，應以適當溝通方式，切勿過度情緒化，若有暴力行為發生，警方將依法即時介入處理。