時序已進入5月，命理專家雨揚老師在臉書上分享5／7～5／13的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖雞、豬、蛇，其中生肖雞事業扶搖直上，能成功談下重要專案讓主管另眼相看；生肖豬單身者參加社區活動時，可遇見以前的同學且彼此間熱情依舊，有伴者可精心為伴侶準備禮物來製造驚喜；生肖蛇則是可利用專業技能來增加額外收入。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場鴻運大發，在例行會議上，能詳細報告部門同仁的績效與成就，讓部門備受高層賞識，在公司的能見度更上層樓。感情運順遂，單身者可透過朋友介紹，認識條件不錯的對象，順利告別單身；有伴者可與伴侶一起參加音樂會，創造更多美好回憶，讓雙方的心更加靠近。財運回溫，多與住在外地的親友聯繫，將能帶來豐沛商機，讓你順利達成業績目標，荷包更飽滿。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運尚可，經營副業時，可多與同行業者交流，建立良好的關係，將有助改善現階段的難題，使事業朝穩定的方向發展。桃花能量豐沛，單身者可在社交平台上結識才華洋溢的對象，可多深入交流，讓彼此的關係昇華為情侶；有伴者能在經濟上和伴侶達成共識，並將對方放在未來規劃中，讓感情幸福長久。財運平穩，憑藉轉售符合市場需求的商品，能賺取一筆穩定的收益。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運穩定，可將品牌商品放在網路平台或社交媒體上，讓粉絲和流量為商品增添曝光度，吸引更多客戶上門。感情運不錯，單身者可透過出門旅遊，結識志同道合的朋友，拓展自己的交友圈；有伴者與伴侶的生活節奏不太一致，建議多配合對方，才能使雙方關係更和諧，共同享受生活。財運不濟，容易將工作上的壓力發洩在購物上，將較難控制支出，財務狀況也陷入瓶頸。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場能見度增，由於經常參加培訓與研討會，讓專業技能更充實，上司也不吝讚賞能力，並給予更多表現機會。桃花運平平，單身者最近的生活較為忙碌，沒有放太多心思在感情上，與不少潛在桃花擦身而過；有伴者和伴侶的互動缺少驚喜感，建議可製作手工小禮物送給對方，將有助重燃彼此愛火。財運低迷，聽到親友報名牌時，應先確認資訊，不宜盲目聽從，以免財富受損。

▍生肖龍

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業好運流失，由於市場環境變動迅速，一時之間難以適應，競爭力迅速下滑，建議加強自身實力，才有助改善情況。愛情運穩定，單身者對感情較為被動，建議主動出擊，才有助拉近與心儀對象間的距離；有伴者和伴侶時常在家中相伴，建議安排外出旅遊，讓彼此的生活更豐富多彩。財運欠佳，借貸給親友前應多加留意，確認其身分真偽，以免遭受詐騙，損失一大筆錢財。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場如日中天，能聽取前輩的建議，及時調整大型專案的方針，開創出更具市場競爭力的產品，讓自己的聲望水漲船高。感情運佳美，單身者在工作上大放異彩，散發自信與魅力，將有望吸引到合適的對象，發展出美好的戀愛關係；有伴者能和伴侶分工家務，共同肩負家庭責任，讓感情更加穩固。財運平平，可善用自身的專業技能，在網路上發布教學影片，增添額外收入。

▍生肖馬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業發展順遂，目前的情勢相當有利，能夠獲得所需的一切資源，只要全心投入其中，必能衝刺出好成果。愛情運尚可，單身者可參加公司舉辦的活動，多與不同部門的人相互交流，可望建立友好的關係；有伴者在伴侶遇到困難時，可以說一些鼓勵的話來支持對方，將讓他感到溫暖無比。正財運不錯，多運用社群媒體來推廣產品，有助提高銷量，賺取更高額的獎金。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

工作蓬勃發展，在有力人士的協助之下，能成功地開拓新市場，為公司創造更多營收，前途一片光明。感情運回溫，單身者可準備一些冷笑話，當社交氣氛冷淡時適時分享，有助活絡氣氛，增加交流和互動；有伴者在長輩的勸說下，願意與伴侶溝通，主動解開誤會，使關係變好。財運亨通，想投資的朋友，可以多向理專請益，可望獲得投資建議，賺取滿意的報酬。

▍生肖猴

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運平穩，能將例行事務處理得有條有理，如手邊工作忙完，不妨主動協助新業務，將能從中獲得成長。愛情運平順，單身者可透過參加桌遊活動，認識到許多新朋友，並在輕鬆的氛圍中進行交流；有伴者應留意伴侶的一舉一動，當對方不開心時，適時地安撫，能讓他感受到關心。財運不濟，購買金融商品前須先了解風險與收益，以免日後反悔，無法拿回本金。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

職場運勢扶搖直上，因成功談下重要的專案，讓上司另眼相看，並開始給予更大的權限，能盡情發揮開創事業巔峰。愛情進展順利，單身者可在聚會上遇見靈魂伴侶，應把握機會跟對方互動；有伴者可與家人一同前往公園野餐，享受陽光和大自然所帶來的療癒感，讓關係更加緊密。財運上揚，可請人脈廣闊的朋友幫忙介紹客戶，有助於促成訂單，增加本月收入。

▍生肖狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作業務量增加，對於體力和心理都是不小的考驗，需適時調整工作節奏，並制訂出最適合自己的工作計劃，才能應對這些挑戰。感情運尚可，單身者多展現才能和魅力，有助吸引優質對象目光；有伴者應適時給予彼此空間，不必時刻緊迫盯人，才能維持長久的關係。財運偏弱，突然冒出意料之外的大筆開銷，讓他們措手不及，財務狀況有些拮据。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業穩定發展，由於口條越來越好，前輩開始帶著他們一起參加商談，可藉此機會多學習，進一步提升實力。桃花運佳美，單身者在參加社區活動時，可能會遇見以前的同學，彼此間熱情依舊，又重新恢復了聯繫；有伴者可精心為伴侶準備禮物，當看到對方收禮時驚喜的模樣，將感到非常幸福。財運不錯，可和親友合夥販售甜點，可望受到許多人喜愛，讓進帳更豐沛。