根據大陸山東電力市場現貨交易中心數據，5月1日20時到5月2日17時，山東電力現貨市場以連續21小時的即時「負電價」刷新了中國大陸電力現貨市場負電價持續時間段紀錄。

證券時報引述一家發電側央企人士表示，負電價和用戶端並沒有關係，只發電側的報價策略問題。發電側報出負電價代表計畫優先出清，但從用戶側看是不會出現負價情況的。雖然交易規則上允許報負電價，但實務中這種情況很少見，也很難明確具體成交了多少負電。

至於為何會出現負電價的情況，信達證券能源首席分析師左前明指出，負電價產生原因本質是電力供應的階段性過剩，市場報價機制報出了負電價，這和近幾年新能源發展不無關係。

左前明舉例，光伏發電機組在中午時段大發的時候，反而沒有太多用電需求。隨著市場光伏、風電裝機越來越多，消納不了的時間和範圍就會越來越廣，負電價的時間和程度就會越來越深，呈現螺旋式增長。

上述發電側央企人士也稱，現貨交易市場按供需全電量報價，但是出清的時候，是根據報價排出清順序。當市場供大於求的時候，企業電價報的過高，排位就會靠後，面臨出清不了停機的情況。發電企業如果為了持續發電，考慮到停機成本很高，就會有意報低電價，出現負電價。

雖然在中國大陸「負電價」概念還很新穎，但在新能源投資較為密集的歐洲市場，負電價已很常見。

「在新能源市場下，如果沒有儲能手段，出現負電價是很正常的情況。」廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強認為，電力平衡是暫態概念，有需求才能有供給，所以需要負電價來吸引消費者。

他認為，雖然出現負電價，但並不代表中國大陸新能源發電量過剩。目前大陸國內風電、光伏的發電貢獻占比依然較小，隨著可再生能源的逐漸普及和電力市場發展，負電價情況會越來越普遍。