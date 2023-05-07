江春瑟（右8）投入志工服務達7年，目前在東協廣場協助移工解決問題，多年來已化身移工生活上好導師。（江春瑟提供／陳淑娥台中傳真）

江春瑟投入志工服務達7年，目前在東協廣場協助移工解決問題，多年來已化身移工生活上好導師。（江春瑟提供／陳淑娥台中傳真）

我無法停下志工服務的腳步！出生台中豐原的江春瑟投入志工服務達7年，目前擔任台灣勞工大聯盟工會志工隊執行長，在東協廣場協助移工解決問題，多年來已化身移工生活上好導師。江春瑟樂在其中說，這裡是移工在台第二個家，抱著感恩的心服務，這就是她努力的動力，志工將是一生的職志！

江春瑟2016年投入市總工會志工隊行列，當年連夜趕赴台東支援尼伯特風災救援協助，事後更獲得台中市府頒獎，當時的她深深了解到工會多元性特色，各有職業專長，將可讓志工以專業技能發揮力量，為社會盡棉薄之力。

江春瑟表示，志工隊的多元服務，感覺就像行善一樣，「這總感覺讓她已無法停止服務的腳步，繼續往前服務社會的熱忱，將會永無止境。」

江春瑟目前擔任台灣勞工大聯盟工會志工隊執行長，台中市勞工局在東協廣場設立「東協國際移工生活照顧服務中心」，這兩年她服勤東協志工，協助他們處理在台工作所面臨的問題，中心也開辦中文語言班，提升移工溝通能力。

近年疫情嚴峻，江春瑟2021年底起值勤東協防疫快打站，每周假日，移工或外僑湧入廣場注射疫苗，一梯次就破千人以上，她舉牌宣導指引服務，維持移工排隊動線，期間盡心盡力，一分一秒都不敢懈怠。

江春瑟提到，移工像是家人一樣需要被關心！有移工曾跑來說自己懷孕，因思鄉情怯不想在這裡了；也有女看護哭著抱怨老婆婆說話很兇，想要換雇主，諮商內容包羅萬象。江春瑟總扮演大姊姊角色，耐心溝通及開導，久而久之，成了移工生活上的好導師。

投入志工服務已達7年，江春瑟終樂在其中說，抱著同理心及感恩的心投入志工服務，這就是她努力的動力，志工將是她一生的職志！