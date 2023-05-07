高雄郭姓男子曾受雇於莊姓男子，身為下屬的郭男長期不滿莊男，開始一系列報復行動，去年12月2日先將信號煙霧彈丟入莊男家中，當時還驚動警消出動，所幸無人傷亡，但郭男也沒就此洩恨，反而後續還砸車、持開山刀尋仇，因為當天沒順利找到莊男，便透過中間人傳話「要他們躲好，會一個一個去找他們」，嚇得莊男妻子報警處理。高雄地院審理後，依毀損他人物品罪、恐嚇危害安全罪判郭男有期徒刑2年8月。

郭男受雇於莊男底下時，累積許多不滿，因此展開一連串的復仇行動。郭男先於去年12月2日丟了2顆信號煙霧彈到莊男家中，導致一家人嚇到不行，當時更出動警消到場，丟完煙霧彈的郭男沒立即離去，反而還持榔頭狂砸莊男的自小客車。

郭男未就此善罷甘休，當天中午還特意持開山刀跑到莊男常出現的廟宇堵他，孰不知卻撲了一場空，於是郭男要求共同認識的人傳話，表示「要他們躲好，會一個一個去找他們」，一連串的復仇行動讓莊男一家人心生畏懼，趕緊報警。

警方獲報後，循線查獲到郭男，並他的住處內扣得煙霧信號彈殘骸2個，還扣得開山刀1把，並依公共危險等罪送辦。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，但卻辯稱「我丟的煙霧信號彈只會產生濃煙，不會發出火光，當時也確實沒有火光產生，我並沒有放火的故意」等語，但法官認為，當天煙霧彈確實有引發大量濃煙及火光，且警消也有出勤紀錄，因此依照種種罪證，依毀損他人物品罪、恐嚇危害安全罪判郭男有期徒刑2年8月。