國民黨苗栗青工會號召上百位青年為苗栗市長邱鎮軍聲援。（李京昇攝）

苗栗縣第2選區（山線）國民黨籍立委徐志榮不爭取連任，前苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍競逐提名，雙方將採電話民調決定誰出線。苗栗縣青工總會7日上午11點號召上百位青年，為邱鎮軍造勢，希望世代交替，呼籲大家14日起連3天電話民調，要全力支持邱鎮軍。

國民黨苗栗青工會召集上百位青年支持者，前往國民黨苗栗縣黨部，為邱鎮軍加油打氣。苗栗市民代表會主席陳仁杰、苗栗縣青工總會總會長洪基財、副會長劉岳泓、苗栗縣青工總會輔導總會長朱毅君、頭份市青工會長李奇偉、公館鄉青工會長黃啟傑等人也到場支持。

洪基財等人說，世代交替就是要有傳承，才有新活力，社會才能進步成長，國民黨論資排輩的思維，應該因應潮流修正，勇於交棒讓年輕世代可以出來，因此今天特地來幫邱市長加油打氣。

邱鎮軍表示，感謝各界遠從18鄉鎮市來支持他，他認為不論是苗栗縣、還是全國各縣市，都逐漸有年輕人要出頭的氛圍，苗栗政治版圖雖然都是藍大於綠，但這種情形早已慢慢弱化，像是民進黨、民眾黨等政黨，很多年輕一輩慢慢起來，如果國民黨再不改變，不讓年輕人有機會出頭，他認為苗栗藍軍優勢將不再有。

邱鎮軍表示，明年2024大選，黨內眾人的共識是重返執政，但沒有新血注入，國民黨要怎麼重返執政，前縣長徐耀昌資歷豐富，擔任過鎮長、立委、縣長等職位，是政壇大家敬重的老前輩，徐為苗栗貢獻非常多，30年來大家有目共睹，但該做的都做了，他認為是該給年輕人接棒的時候，現在年輕人對未來都很擔心，苗栗要進步，就該世代交替，呼籲縣民讓年輕人出頭天，讓年輕世代為苗栗服務。