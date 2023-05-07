由客家電視主辦的「客家製譟Make Some Noise」將於6月17日在台北流行音樂中心舉行，其中首次登上北流舞台的VERA難掩興奮之情地說：「因為目前我們還沒在北流表演過，很開心可以藉『客家製譟』站上北流舞台，感到非常期待！」成員藍弟還偷偷透露演出的其中一首歌〈承蒙客家〉，他說：「這首歌去年演出只有小小的片段，但在『客家製譟』中將帶給大家完整版最新演出。」

藍弟補充說：「這次整個靈感乍現，所以編舞編得很快，大概只花了2、3個晚上就完成，因為承蒙是客家話感謝的意思，因此特別在舞蹈中加入具有感謝意涵的動作跟歌詞做些關聯，再搭配其他可愛的手勢編排，請大家拭目以待。」

談到客家音樂，藍弟第一印象就說：「記得小學時候就有跳過客家傳統民謠〈天公落水〉這首歌，雖然只是課堂練習，但當時就對客家音樂印象深刻。」蔡朕也補充說：「其實自己算是半個客家人，所以對客家小炒、薑絲炒大腸那樣的客家美食感到很喜歡與很熟悉。」

「客家製譟Make Some Noise」集結彭佳慧、魏如萱、生祥樂隊、黃連煜、謝宇威、謝銘祐、桑布伊、羅文裕等金曲常客，羅時豐、官靈芝、吉那、Misa米莎等經典唱將，還有備受注目的新生代音樂人VERA、黃子軒與山平快、黃宇寒、彭柏邑、Yappy，更有「音樂關鍵字」虛擬樂團首度實體登台，堪稱本年度「含金量」最高的音樂盛會。