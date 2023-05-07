詐團教民眾要如何騙警察、行員 反詐聯手突破老婦心防

北市中正第一警分局忠孝東路派出所日前接獲轄內中國信託銀行通報，疑似有民眾遭詐騙，員警趕赴現場關懷，原來是詐騙集團指導民眾謊稱借貸友人裝潢款之假投資詐騙，所幸警方與曾姓行員不斷苦勸，老婦人才恍然大悟自己受騙，停止匯款。

警方表示，年約七旬的黃姓老婦人稱友人急需支付裝潢款，欲匯款30萬元至友人指定銀行帳戶，員警隨即對老婦人進行關懷，老婦人表示其友人打算在嘉義裝潢房子後接她一起去住，員警察覺黃女眼神閃躲且答話支支吾吾，期間更以手機於line通訊軟體持續與友人對話。

警方進一步詢問是否可以聯繫友人，老婦人便急忙將與友人對話紀錄刪除，員警與行員見老婦這樣的舉動，再三勸說此屬常見假投資詐騙手法，老婦人見無法隱瞞，才坦承是投資群組的老師教她以友人需裝潢款來誆騙警方和行員，最終老婦人相信遇到詐騙集團，向警方表示會封鎖該網友，立即取消匯款，並感謝警方及時阻止匯款，免於上當受騙。

中正第一警分局呼籲，假網路投資向來是常見詐騙手法，詐騙集團透過各類通訊軟體以「加入會員、投資高獲利報酬」等話術誘騙被害人進入群組後，再教導被害人如何匯款，提醒民眾勿因一時貪念而受騙，遇到任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案，請求警方協助。