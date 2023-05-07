星宇航空2班飛機昨日因故無法返台，300多名旅客夜宿東京成田機場，引爆旅客怒火，交通部民用航空局局長林國顯表示，接下來會了解星宇的航機操作、旅客處理等過程，主要是針對飛安部分進行調查，旅客安置部分若有不妥，則會通知改善。

星宇航空6日的JX801、JX803航班無法順利返台，300多名旅客夜宿成田機場，許多人不滿星宇處置，過程中一直無法得到透明資訊，才導致狼狽在機場過夜。星宇航空董事長張國煒昨夜搭乘飛機前往東京，親自向旅客說明並承諾退費，稍早也駕駛其中一架飛機返台。

民航局長林國顯稍早受訪時表示，已指示同仁要去了解整起事件的過程，包括星宇重飛時的航機操作、航機務處理、空服員工時等飛安問題，以及契約中對旅客的安置及協助是否妥適。

林國顯說，星宇這次是異常事件，旅客處理這塊顯然有點狀況，會向星宇了解過程，包括旅客的簽派、簽轉、安置、是否協助餐飲與食宿等，有問題則會通知改善。他也舉例，若發生時已是半夜，若把旅客把外面送，未必有旅館能收，國際航班常遇到這樣的問題。

林國顯強調，此事件還在發展中，告一段落後會要求星宇說明，說要處罰還太早，先調查事件始末最重要。