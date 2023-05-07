南投丹大林道坍方60人度河脫困

南投丹大林道因雨後發生坍方，7日上午9點多傳出有一群10多名登山客因行經該處受阻，最後自行脫困，但後續又有人受困，消防局派員救援，成功引導3團登山隊將近60人順利渡河。。

南投縣消防局指出，救援人員4警消2山搜義消於上午11時許攜帶橡皮艇及水上救生器材馳往現場，中午12點45抵達孫海橋河道，在13點00至13點50發現受困登山客自行脫困下撤至孫海橋溪邊，將受困人員以引度過河方式脫困。