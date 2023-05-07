已退休的顏姓男子，不滿李姓鄰居檢舉他出門遛狗未繫狗鍊、沒把狗放在狗籠裡，害他收到大約100張罰單，竟從2021年3月到9月間，在住處門前7度辱罵李男是「垃圾人、檢舉魔人、胎哥人」等語。儘管庭訊時，顏男否認針對李男辱罵，但法官勘驗李家的監視器影像，認定顏是對著李辱罵，判賠5萬元。

李男主張，他與顏男是住宅毗鄰的鄰居，顏男因不滿他的檢舉，導致要繳多張罰單，竟從2021年3月18日到9月27日，先後7次在顏的住處前騎樓，或房子門口處，分別對他辱罵。

李男還說，顏男先後罵過他「垃圾啦、垃圾人、檢舉魔人嘜見笑、真見笑、胎哥人」等難聽的話，貶損他的人格尊嚴與社會評價，害他精神受到極大損害，長時間寢食難安，需求助精神科醫師，因此提告求償50萬精神慰撫金。

顏男則辯稱，雖然有說過這些話，但都是在自己家門前，並沒有對著特定人說，是因為他遭到檢舉魔人檢舉大約100張罰單發洩情緒，不是對著李男說的，是李自己對號入座，拒絕給付慰撫金。

台南地院檢視李男家中的監視器影像，發現顏男罵人時，李男都在場，從顏男的視線也都能清楚看到李男，甚至還有1次是顏走近並以手指對著李說話，另有4次顏是面對李說話且與李相互對話、口角。

此外，顏男在刑事庭也說，是因為李男檢舉他帶小狗出去沒有繫狗繩、沒把狗放在狗籠內，害他收到近百張罰單，很生氣才會講那些話。

台南地院民庭據此認定，顏男所說的辱罵言詞，是針對李男所為，顏的辯解不足採信，經審酌雙方社會地位、經濟條件與李男受害程度，顏男共應賠5萬元慰撫金，此案還可上訴。