賴清德出席「三明治新世代親子園遊會」。(民進黨提供)

民進黨主席賴清德參選2024，外傳為拉攏中間選民，兩岸論述將強化「反共不反中」。賴辦發言人郭雅慧今天表示，賴清德一路以來的兩岸論述脈絡非常一致，重點就是要保衛主權、反對侵略，這是一路以來都始終堅持的立場，沒有變過。

賴清德官方YouTube頻道日前上線，原本希望能吸引更多年輕族群，但外界有批評認為，影片議題無法觸動到年輕人。

甫加入賴清德總統競選團隊擔任發言人的前三立電視台主播郭雅慧今天陪同賴清德出席「三明治新世代親子園遊會」，她會後受訪表示，有些人認為影片是還不錯的嘗試，也有人希望更多元、活潑，「這些意見競辦都聽到了」。

她說，賴清德私底下講話其實蠻幽默的，接下來還會有一些賴的行程小花絮、以及賴日常親切一面，希望透過頻道能拉近跟民眾的距離。

媒體報導，賴的兩岸論述將從「抗中保台」變成「反共不反中」。郭雅慧表示，賴清德的兩岸論述脈絡非常一致，重點就是要保衛主權、反對侵略，這是他一路以來始終堅持的立場，沒有變過，也希望台灣民主、和平、繁榮價值要守住。

她說，大家看現在的局勢， 愈來愈多民主盟友團結起來，這是對台灣很重要的時刻。

對於國民黨副主席連勝文批評「務實的台獨終究是台獨」，會把台灣帶入危險狀況。郭雅慧反問連勝文和國民黨，一直以來，中共的軍演和恐嚇沒有停止過，連勝文跟國民黨這部分的兩岸立場，「他要不要做他的表述呢？」