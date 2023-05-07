台中市第六選區立委民進黨已由江肇國出線競選，國民黨目前人選未定，民眾黨台中市黨部主委、議員江和樹今天下午開直播，公開支持台中市議員羅廷瑋，並承諾若是他選「民眾黨不會攪局」。國民黨台中市黨部主委顏文正說，將採徵召方式決定人選。

江和樹今天下午直播說，第六選區立委國民黨現在還沒有人選，但若國民黨這次配錯人，民眾黨考量要拉政黨票，不會缺席；但若國民黨找羅廷瑋代表，那民眾黨不會去攪局，因為有很多民眾黨的支持者也滿認同羅廷瑋所做的一切，但民進黨派出江肇國，問政犀利，若國民黨徵召別人（非羅廷瑋）就完了。

江和樹進一步指出，羅廷瑋跟他一樣沒錢但願意做，若是由羅出線，會表態支持，應該讓人才好好發展。

羅廷瑋表示，非常感謝尤其是跨黨派的支持，第六選區非綠陣營一定要最大化，對人民才是好的，目前尚未收到黨的徵詢，但每天仍努力做好所有工作，是否被徵召選立委就看黨的決定。

顏文正則說，有他黨支持國民黨當然很好，第六選區立委人選目前仍要等徵召程序後才能決定人選。