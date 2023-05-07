台中73歲何姓老翁日前騎腳踏車時，因血糖飆高而昏厥跌倒在地，無法站起來甚至嘔吐。儘管有人勸說他就醫，但老翁只想回家休息，卻忘了自己的名字和住家位置。幸警方在查明老翁身份後，透過他隨身攜帶的名片聯繫上老翁的兒子，並當場撥打電話，在其子勸說下，老翁才答應就醫。

台中市警察局第三分局健康派出所日前接到報案，在健康公園找到一名老翁倒地不起，雖然119救護人員發現老翁沒有明顯的外傷，但他的血糖值卻非常高。然而，老翁堅決拒絕就醫，表示只想回家休息。警方找到老翁的敬老愛心卡，確認他的身份，但依然無法說服他就醫。為了防止老翁再次發生意外，警方打電話聯繫他的兒子，由他親自出面勸說並陪伴老翁前往醫院檢查。

據了解，何姓老翁生活上可以自理，並沒有走失紀錄。當天，他因血糖飆高而暈眩失去反應，忘記了自己的名字和住家位置，但經過休息後，身體已經沒有大礙。警方提醒民眾，如果在外感到身體不適，應該適當休息，不要勉強上路，以免造成危險。如果發現有人倒地或迷路，應該及時通報警方以獲得協助。