根據中央氣象局資料顯示，7日全台觀測站累積雨量前10名中，彰化就包辦9名。(翻攝中央氣象局／吳建輝彰化傳真)

公所清潔隊到場以後發現該路樹體積過於龐大，沒有相對應的工具車輛可以處裡，只能等到天亮交由縣府等單位協助。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

根據中央氣象局資料顯示，7日全台觀測站累積雨量前10名中，彰化就包辦9名，其中彰化「國一S207K」以125.5 mm拿下第一，雨彈狂襲彰化也傳出零星災情，其中彰化縣員林市員草路7日深夜大雨造成路樹倒塌，警方到場協助指揮交通，目前雙向車道封閉，緊急通知縣府前來搶通。

台灣豪雨連炸，彰化首當其衝，全台前10累積雨量觀測站中，彰化就拿下9個，彰化「國一S207K」以125.5mm拿下第一、接下來「王功漁港」121.5mm、「西濱S189K」117.0mm、「溪湖」105.0mm、「芳苑」98.5mm、「芬園」98.0mm、「埔心」98.0mm、「福寶」98.0mm、「福興」95.0mm。

由於大雨狂炸彰化，7日晚間11點半左右，彰化縣員林市員草路一棵大型路樹，因承受不住大雨襲擊，應聲倒塌，影響雙向車道，警方獲報到場協助交通管制，緊急通知相關單位前來處理，也提醒民眾行經該路段要注意行車安全。

在現場的林姓民眾表示，員草路是接通員林與芬園、南投草屯的重要道路，政府不是都有緊急報修的相關機制嗎，特別是大雨來襲還不上緊發條，真的該打屁股，從11點到現在已經凌晨快3點了，還沒處裡好，一早恐怕會影響學生上學及上班通行。

根據了解，由於民眾通報時間已接近凌晨，警方通知縣府相關單位前來搶修卻遲遲未到，因此就近聯繫員林市公所清潔隊，不過清潔隊到場後發現該路樹體積過於龐大，沒有相對應的工具、車輛可以處裡，因此目前警方只能在現場拉封鎖線指揮交通，等一早再通知縣府等單位前來處理。