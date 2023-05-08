情侶之間，誠實是很重要的。一名30歲女子表示，和男友交往2年論及婚嫁，2人最近看了預售屋，簽約金是160萬，平均1個人80萬，沒想到男友卻拿不出錢，赫然發現交往之初約定要買房，兩人一起存錢，但對方從一開始就騙她，讓她心寒想分手。

原PO在《Dcard》論壇透露，男友大她4歲，她在交往前就把要求說得很清楚，那就是想買一間房子，所以很努力存錢，並協議和另一半分攤。以1200萬的房子為例，頭期款大約300萬，再和男友平均，當時便放話：「如果你連150萬的頭期都沒有的話，就不要浪費大家時間」，而男友也說有這筆錢，她才答應在一起。

原PO指出，經過2年的磨合，已經進展到談婚事的階段，最近2人看上一間預售屋，簽約金160萬左右，1個人就是80萬，「之後每期的費用加起來，頭期差不多就是350萬左右」，房子3年後才會蓋好，因此還有時間賺錢，怎料男友面有難色，一問發現連80萬都拿不出來。

原PO希望和男友一起負擔買房的費用。（示意圖／翻攝自photoAC）

男友解釋，錢都卡在股市和基金裡面，現在都是賠錢狀態，手頭沒有這麼多現金。原PO好奇，如果不管損益賣掉，可以拿到多少？結果男友越說越小聲，告知投資了80萬，目前只剩60萬，她一聽瞬間心涼一半，因為打從一開始，男友就沒有150萬。

原PO認為，男友年收入80萬，不需付孝親費，也沒有負債，平常很少有大筆花費，1年應該可以存20～30萬，2年後應該也有150萬，誰知道一切都是謊言，不禁感嘆浪費2年時間在對方身上，猶豫是否該提分手。

貼文曝光後，網友一面倒建議：「越早分越不浪費時間，他如果挽回也別心軟，別再相信他」、「分吧，妳說很清楚了，是他一開始就騙妳」、「分啊，騙子留著過年嗎」、「當然分手，他甚至沒有80耶？那他跟妳一起看房，是要妳負擔全額嗎？」

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