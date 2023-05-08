台中有網友在臉書「后里幫」po文，指一位5個月大的襁褓男嬰，疑被爸爸狂呼10多下巴掌，男嬰不停嚎啕大哭，一旁的小姊弟見狀嚇到不敢動，該段影片引發網友一陣撻伐，直呼要肉搜狠心的爸爸！

有網友昨天將影片PO上臉書「后里幫」，影片中一名男子面對面抱著一名男嬰坐在客廳，突然用手呼男嬰的臉頰，每說一次「閉嘴」就呼一次巴掌，最後更是迅速連呼4、5次，前後總共打了十多次。

一旁的小姊弟嚇得都不敢走動，直到男子把男嬰放在沙發上，姊弟才敢靠近坐下，男子還大喊著「怎麼沒有煙」。

這段影片引發網友一陣撻伐，有人說「這一定不是親生的」、「趕快報警吧」、「好可憐喔」、「小姊弟可能也是這樣長大的」。

對此，大甲警分局表示，發生地不是在后里區。大雅警分局指出，此事件疑在大雅發生，警方沒有獲報，目前已主動介入了解。

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