【全程字幕】柯文哲赴黨部登記參選總統 朱立倫喊話「藍白合」：堅持合作的決心

民眾黨主席柯文哲今天正式登記參加民眾黨總統初選，國民黨主席朱立倫今天被問及是否還認為2024藍白合有機會？朱立倫對此表達尊重，並連續兩次復誦「團結目標非常堅定，合作決心一直堅持。」

朱立倫今天出席國民黨舉辦「國際護師節向醫護人員致敬活動」。會前接受媒體訪問時，被問及柯文哲登記參加初選是否還認為藍白合有機會？朱立倫說，團結目標非常堅定，合作決心一直堅持，台灣民眾對於現在執政黨諸多不滿，民進黨執政不力給民眾帶來惡果，要進行政黨輪替達到目標，因此跟民眾黨的朋友一定要合作。

另外，對於國民黨總統參選人選如何產出？朱立倫說，會參考所有科學數據以及重要意見領袖，包含縣市長、立委以及各方意見領袖及社會大眾意見。至於會不會要求新北市長侯友宜跟鴻海創辦人郭台銘自己提出民調或連署？朱說沒有這樣的想法，黨中央會透過各種方式徵詢各界意見。

媒體也問及聯電榮譽副董事長宣明智今晚為郭台銘邀請立委餐敘。朱立倫說，對於黨內同志或是藍軍朋友能夠聚會相互溝通都是好事，最後都要團結在一起，對未來團結有幫助都是歡迎，多做對團結有力的事，不要做破壞團結製造對立的事。