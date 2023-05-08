藍白合破局？柯文哲今登記參選2024 侯友宜回應了 @ChinaTimes ​

民眾黨主席柯文哲今到民眾黨中央黨部登記參選總統，代表藍白合破局，被問及未來會繼續尋求跨黨派的合作嗎？新北市長侯友宜今受訪說，尊重柯主席的規畫，他有自己想法跟步驟，給予高度的尊重。

媒體追問，對於3年前談到美國軍售案曾表示，希望台灣有自衛能力，也希望美國能夠提供更新進的武器保衛台灣，新北市議員鄭宇恩稍晚將在議場就此議題質詢，你的立場跟3年前一樣嗎？

侯友宜說，台灣在印太平洋連線身為第一島鏈，有責任穩定台海局勢，更重要要凝聚全國民眾團結一致，要有向心力，所以不分你我族群黨派，大家一起團結面對，國家的進步最重要是島內人民要凝聚所有共識。

下午議會總質詢換新北市議員卓冠廷登場，將詢問侯市政有無做好？夠不夠了解國政？夠不夠格做市長跟總統？侯友宜說，新北市就像台灣縮影，每件事都是大家關心的事，尤其是永續的新北市就像永續的台灣，面對所有問題大家都要讓新北市好好的大發展，也讓台灣更進步。