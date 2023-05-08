新北市長侯友宜對兩岸議題的想法受到各界關注，民進黨新北市議員張嘉玲今（8）日總質詢提到香港議會席次縮減等議題，詢問侯的九二共識與中國國家主席習近平的九二共識是否一樣，侯表示，「我反對一國兩制」，他強調台灣有自己的民主價值，他也深信台灣的民主價值。

張嘉玲今詢問台灣民主指數排名第幾，侯友宜輕鬆答出前十名，張讚他「有做功課」；張再問是否認同台灣比中國大陸更民主，侯表示，台灣一直在強化民主自由，尊重EIU（經濟學人資訊社）做出來的結果。

張嘉玲再問侯友宜對於香港議會席次縮減的看法，侯表示，變動是受到內部問題，而被問到是什麼問題時，侯說不是單一層面造成，有很多層面。

張嘉玲說，中國大陸當初答應香港一國兩制，沒幾年就變了，她想詢問侯友宜的九二共識，是否與習近平的九二共識等於一國兩制相同，侯直言，「我反對一國兩制」。

被問到中國式民主可否在台灣成功，侯友宜說，台灣有自己的民主價值，他深信台灣的民主價值。

侯友宜表示，他的主張很清楚，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝，因為我們議會是中華民國新北市議會議場」，所以他深信我們的國家叫中華民國，這沒有什麼好討論的。

對韓國總統尹錫悅提出的華盛頓宣言，侯友宜表示，他樂見區域要穩定，友邦多一點，敦親睦鄰是讓全世界愛好和平穩定的力量。被問到破壞區域和平的是哪個國家？侯友宜強調，最重要要台海穩定，中華民國走我們自己的路，有自己的責任，讓台海穩定。