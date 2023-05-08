台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜日前出手協調國民黨台北市第一選區（北投、士林）初選，國民黨台北市第六選區（大安區）立委初選則將於10日進行電話民調，蔣萬安7日陪同參與初選的前台北市議員羅智強發送康乃馨，是否也代表將出手協調大安區初選？蔣萬安8日表示，公平競爭、各自努力，絕對支持黨提名的人選。

台北市第四選區（內湖、南港）選戰日前愈演愈烈，在侯友宜協調下，台北市議員李彥秀出線，台北市議員游淑慧則考慮戰艱困選區；士林、北投初選民調差距小，在蔣萬安和侯友宜出手協調後，最終由台北市議員陳重文禮讓台北市議員張斯綱。

蔣萬安今出席內湖高工智慧設施應用與維修技術教學中心揭牌，媒體問及，蔣萬安昨日陪同羅智強發送康乃馨，是否也代表未來會出手協調大安區初選，並支持羅智強？他回覆，黨部有相關初選機制和提名辦法，現在公平競爭、各自努力，絕對支持黨提名的人選。

至於士林、北投協調內容，他指出，張斯綱和陳重文都展現君子風度，恭喜張斯綱，也謝謝陳重文展現民主風範，同時訴求團結，由張斯綱代表戰士林、北投立委，陳重文繼續在議會監督市政。

媒體追問，侯友宜出手協調港湖、士北，有事前知會？會不會擔心以後被越過協調？蔣萬安說，侯友宜有事前知會也有溝通和關心，促成黨內團結是大家的共識，共同目標是2024團結勝選，只要能促進黨內團結都非常樂見。