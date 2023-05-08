台北市長蔣萬安8日出席內湖高工智慧設施應用與維修技術教學中心揭牌，針對侯友宜「喬成功」北市兩區立委初選協調，是否感到失落？他連忙否認稱，「不會！2024共同目標就是團結勝選，任何能促成黨內勝選都歡迎」。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安（右2）8日出席內湖高工智慧設施應用與維修技術教學中心揭牌，針對侯友宜「喬成功」北市兩區立委初選協調，是否感到失落？他連忙否認稱，「不會！2024共同目標就是團結勝選，任何能促成黨內勝選都歡迎」。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安8日出席內湖高工智慧設施應用與維修技術教學中心揭牌，針對侯友宜「喬成功」北市兩區立委初選協調，是否感到失落？他連忙否認稱，「不會！2024共同目標就是團結勝選，任何能促成黨內勝選都歡迎」。（圖文／鄧博仁攝）